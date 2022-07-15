Источник: «ПСЖ» и «Челси» были проинформированы о переходе Левандовского в «Барселону»

Французский «ПСЖ» и английский «Челси» были проинформированы, что переход польского нападающего Роберта Левандовского в «Барселону» находится на завершающей стадии, причём игрок намерен перейти только в каталонский клуб, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Левандовски согласовал личные условия с «Барселоной» четыре месяца назад и подпишет трёхлетний контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили «Баварии» € 50 млн за Левандовского и хотят, чтобы мюнхенцы как можно скорее приняли это предложение.

В минувшем сезоне Левандовски в 46 матчах во всех турнирах забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Робертом и «Баварией» истекает в конце сезона-2022/2023.