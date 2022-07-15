«Химки» объявили о двух новых трансферах

Подмосковные «Химки» на своём официальном сайте объявили о подписании двух футболистов. Клуб заключил однолетний контракт с защитником Ираклием Чежия. Также была достигнута договорённость со «Строгино» по подписанию арендного договора с Даниилом Камлашевым сроком на один сезон.

«Оба футболиста прошли углублённое медицинское обследование во время сборов и были внесены в заявку красно-чёрных на сезон.



Добро пожаловать в «Химки»! Желаем Даниилу и Ираклию успехов в составе нашей команды!» — написала пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, в сезоне-2021/2022 красно-чёрные заняли в РПЛ 13-е место, после чего отстояли своё право играть в Премьер-Лиге, победив «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах. Новый чемпионат начнётся для команды с домашней встречи с петербургским «Зенитом», которая состоится уже сегодня, 15 июля.