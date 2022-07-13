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«Химки» — «Зенит» прогноз на матч 1-го тура РПЛ 15 июля 2022 года, время начала, где смотреть онлайн бесплатно, эфир

«Химки» — «Зенит». Учись, «Спартак»!
Николай Павлов
«Химки» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 15.07.2022
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«Зенит» уверенно взял Суперкубок, но Сергей Юран удивит.

15 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение «Зениту». Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех химчан оценивается в 8.00. На ничью дают коэффициент 5.10.

Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 15 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 1-го тура чемпионата России «Химки» — «Зенит» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.29. Если забьёт «Зенит», сыграет коэффициент 1.11. Гол «Химок» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Химки» — «Зенит» (15.07.2022)

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2022, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург

В пятницу, 15 июля, стартует очередной чемпионат России по футболу. Честь открыть первенство выпало подмосковным «Химкам» и петербургскому «Зениту». Действующий обладатель титула находится в хорошей форме и уже завоевал первый трофей. Напомним, в минувшую субботу подопечные Сергея Семака пополнили клубный музей очередным Суперкубком России. Сумеют ли они продолжить победную поступь в РПЛ?

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В минувшем сезоне «Химки» чудом спаслись от прямого вылета из высшего дивизиона. Команда крайне неудачно стартовала в чемпионате России и долгое время плелась в хвосте турнирной таблицы. Поклонники с ужасом ждали неудачной развязки первенства, но руководство красно-чёрных сделало единственно правильный выбор — назначило на пост главного тренера харизматичного Сергея Юрана.

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«Химки» для Юрана — клуб особый, ведь опытный наставник в третий раз возглавил подмосковную команду. Он немедленно произвёл ряд тактических перестановок, и химчане заиграли в современный атакующий футбол с жёстким прессингом по всему полю. Отметим, что с приходом Юрана результативность команды резко выросла, особенно в домашних играх. Этот факт станет основой для нашего прогноза.

Одержав несколько ярких побед, в том числе над московскими «Спартаком» (2:1) и ЦСКА (4:2), Юран вытянул команду в стыковые матчи. В плей-офф «Химки» с оговорками достаточно легко разобрались в двухматчевом противостоянии со «СКА-Хабаровск» с общим счётом 3:1 и остались в элитном дивизионе.

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В межсезонье Юран избавился от двух статусных ветеранов — Юрия Жиркова и Павла Мамаева, контракты с которыми завершились. Из приобретений можно выделить переход талантливого вратаря Митрюшкина из дрезденского «Динамо» и Резиуана Мирзова из московского «Спартака». Тренерский штаб в ходе сборов просматривал большое количество молодёжи, некоторых подписали для резервной команды.

В ходе предсезонных сборов «Химки» провели три встречи. Они завершили ничейным исходом матчи с «Велесом» (0:0) и «Сочи» (0:0). Затем подопечные Сергея Юрана задорно обыграли «Енисей» (4:2). В последней игре великолепную форму продемонстрировала группа атаки во главе с Мирзовым. Отметим, что бывший футболист «Спартака» забил два мяча.

Действующий чемпион, в свою очередь, подтвердил, что отлично подготовился к сезону. Помимо удачных контрольных встреч, «Зенит» завоевал Суперкубок России, разгромив московский «Спартак» 4:0. Команда действовала в высоком темпе и не оставила сопернику никаких шансов. Взаимодействие в группе атаки у петербуржцев налажено практически до автоматизма.

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А ведь в межсезонье клуб покинул один из лидеров команды и некогда основной форвард Артём Дзюба. У экс-игрока российской национальной сборной закончился контракт, а руководство «Зенита» решило, что у команды есть достойная замена. На передний край атаки выдвинулся Сергеев, в противостоянии за Суперкубок доказал своё мастерство забитым мячом.

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Кроме Дзюбы, сине-бело-голубых покинули хавбек Магомед Оздоев и бразильский нападающий Юри Алберто. Несмотря на слухи, многочисленная южноамериканская диаспора осталась на берегах Невы и достойно выступила в Суперкубке. Вендел отличился забитым мячом с передачи Клаудиньо. Фанаты «Зенита» увидели в деле трёх главных новичков: Зелимхана Бакаева, Матео Кассьерру и Родригао. Двое последних перешли незадолго до старта сезона из «Сочи». Кассьерра уже успел отметиться забитым мячом в ворота «Спартака».

В первой официальной игре сезона Сергей Семак выставил довольно экзотическую пару центральных защитников. В обороне появилась связка Барриос – Алип и действовала практически без ошибок. Объективности ради отметим, что спартаковцы не слишком нагружали оборону клуба из Санкт-Петербурга. Игроки «Зенита» нарушили правила всего три раза за 90 с лишним минут встречи.

В очных встречах полное преимущество у гостей — они выиграли 11 матчей, и лишь одна игра завершилась вничью. Обратим внимание, что линия атаки у «Химок» и «Зенита» отлично подготовлена к старту первенства. Судя по домашним играм минувшего сезона, хозяева действуют агрессивно в нападении и создают достаточно голевых моментов. А с прекрасным набором исполнителей у «Зенита» сложно уйти с поля без забитого мяча.

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В предматчевом раскладе явно просматривается вариант для ставки «обе команды забьют» с коэффициентом 1.90. Понятно, что фаворит очевиден. Петербуржцы вновь наказали «Спартак» в Санкт-Петербурге и показали готовность к старту чемпионата. Однако химчане вполне могут не ударить в грязь лицом.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 15 июля 2022 года

На тренировочных сборах «Химки» оттачивали действия в атакующей фазе игры, что вылилось в четыре забитых мяча в ворота «Енисея». Столько же голов отгрузили форварды и хавбеки «Зенита» в ворота московского «Спартака» в Суперкубке. С учётом уверенного выступления подопечных Сергея Юрана на домашней арене в прошлом сезоне, весьма вероятно, что зрители увидят результативный матч с обменом голами.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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