Матчи 1-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги на официальном сайте объявила, что матчи первого тура сезона-2022/2023 начнутся с минуты молчания в память о Георгии Ярцеве. Прославленного российского тренера не стало сегодня, 15 июля, на 75-м году жизни.
В годы игровой карьеры Георгий Александрович выступал за два «Спартака» — из Костромы и Москвы. Также Ярцев играл в составе ЦСКА, «Искры» (Смоленск) и «Москвича».
В качестве главного тренера работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсави» и московском «Спартаке». 8 июля 2022 года Ярцев вместе с Олегом Романцевым руководил красно-белыми в товарищеской игре с «Зенитом» (0:2) в рамках матча ветеранов на «Петровском». Встреча проходила в преддверии матча за Суперкубок России между командами.
Последнее интервью Георгия Ярцева. Видеоролик:
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