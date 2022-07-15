Юрий Сёмин: нам явно будет не хватать Георгия Ярцева. Большая утрата для футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на смерть бывшего наставника «Спартака» Георгия Ярцева. Сегодня стало известно, что 74-летний специалист ушёл из жизни.

«Давно не видел Георгия. Смерть Ярцева — большая утрата. Человек, который показал пример правильного служения своему любимому футболу. Всеми уважаемый человек. Большая утрата для футбола. Нам явно будет не хватать его.



Какой момент с ним больше всего запомнился? Любая встреча с Георгием: было всегда очень весело, интересно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В качестве главного тренера Георгий Ярцев работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсави» и московском «Спартаке».