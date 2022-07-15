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Наставник женской сборной Англии Вигман-Глоцбах сдала положительный тест на ковид

Наставник женской сборной Англии Вигман-Глоцбах сдала положительный тест на ковид
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Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман-Глоцбах сдала положительный тест на коронавирус перед матчем 3-го тура женского чемпионата Европы с Северной Ирландией. Об этом сообщает Football.London.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что теперь Вигман проведёт период восстановления в базовом лагере команды, а обязанности главного тренера возьмёт на себя помощник тренера Арьян Веринк.

«Львицы» встретятся с Северной Ирландией в Саутгемптоне в 22:00 мск. Англичанки уже гарантировали себе первое место в группе A. В прошедших матчах подопечные Глоцбах разгромили Норвегию со счётом 8:0 и минимально обыграли австриек. Ирландки занимают последнее место в квартете. Они уступили австрийкам (0:2) и норвежкам (1:4).

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