Болельщики «Зенита» почтили память спартаковцев Ярцева и Козлова на матче с «Химками»

Болельщики «Зенита» разместили баннер в память о бывшем главном тренере «Спартака» Георгии Ярцеве и экс-форварде красно-белых Александре Козлове, ушедших из жизни сегодня, 15 июля.

Ярцева не стало на 75-м году жизни. Сообщалось, что причиной смерти Георгия Александровича стала острая сердечная недостаточность. В качестве главного тренера работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсави» и московском «Спартаке». 8 июля 2022 года Ярцев вместе с Олегом Романцевым руководил красно-белыми в товарищеской игре с «Зенитом» (0:2) в рамках матча ветеранов на «Петровском». Встреча проходила в преддверии матча за Суперкубок России между командами.

29-летний Козлов был воспитанником «Спартака». За первую команду красно-белых Александр сыграл в 28 матчах, в которых забил гол и отдал две результативные передачи. В 2016-м Козлов покинул команду и перешёл в «Тосно». Также нападающий известен по выступлениям за «Факел», «Химки». С ноября 2021 года находился без клуба, но тренировался вместе с «Зорким».