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«Зенит» не обыграл «Химки» в РПЛ впервые за 15 лет

«Зенит» не обыграл «Химки» в РПЛ впервые за 15 лет
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Сегодня, 15 июля, на стадионе «Арена Химки» открылся сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. В первом матче «Химки» на домашнем поле сыграли с действующим чемпионом лиги «Зенитом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча закончилась ничьей — 1:1. Команда из Санкт-Петербурга не смогла обыграть «Химки» в рамках чемпионата России впервые с 2007 года — до этого «Зенит» обыгрывал «Химки» в РПЛ девять матчей подряд. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Напомним, как развивались события в матче: на 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.

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