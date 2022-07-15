Денис Давыдов заявил, что «Химки» потеряли два очка в матче с «Зенитом»

Нападающий «Химок» Денис Давыдов прокомментировал ничью в первом туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». В составе петербуржцев голом отметился Вендел, а в составе химчан — Резиуан Мирзов.

«Тяжёлый день, не хочется говорить. Результат? Потеряли два очка», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогали ему Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов.



Давыдов стал игроком красно-чёрных в летнее межсезонье.