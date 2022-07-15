Денис Давыдов заявил, что «Химки» потеряли два очка в матче с «Зенитом»
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Нападающий «Химок» Денис Давыдов прокомментировал ничью в первом туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». В составе петербуржцев голом отметился Вендел, а в составе химчан — Резиуан Мирзов.
«Тяжёлый день, не хочется говорить. Результат? Потеряли два очка», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогали ему Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов.
Давыдов стал игроком красно-чёрных в летнее межсезонье.
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