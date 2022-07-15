Маркус Рашфорд: я ненавижу «Ливерпуль»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал, как относится к другим клубам английской Премьер-лиги. Среди прочего он назвал свой нелюбимый клуб.

«Мой нелюбимый клуб? «Ливерпуль». Я ненавижу «Ливерпуль». Очевидно, что «Манчестер Сити» – тоже, но у «Ливерпуля» есть история. Нет особых причин ненавидеть «Сити», но, конечно, они также мне не нравятся. Мне очень нравится играть на «Олд Траффорд», здесь особая атмосфера.

Не многие стадионы могут сравниться с ним. В то же время я очень уважаю наших болельщиков, посещающих выездные матчи, они оказывают великолепную поддержку и за пределами «Олд Траффорд», — цитирует Рашфорда The Shop.

Ранее сообщалось, что Рашфордом интересовались «Бавария» и «Барселона».