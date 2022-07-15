Денис Глушаков высказался о возможном участии «Амкала» и 2DROTS в Кубке России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном участии блогерских команд «Амкал» и 2DROTS в Кубке России по футболу.
«Амкал» и 2DROTS в Кубке России? Вот и проверят свои силы. Им дадут шанс — пусть проверят, как они готовы к профессиональному футболу», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
35-летний Глушаков вместе с «Химками» сегодня, 15 июля, вырвал ничью у действующего победителя чемпионата России «Зенита» (1:1) в матче лиги. Хавбек выступает за подмосковную команду с 2020 года, с тех пор приняв участие в 49 матчах, забив 14 голов и отдав четыре результативные передачи. Соглашение между Глушаковым и «Химками» истекает через два сезона. Ранее Денис выступал за «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». С красно-белыми Глушаков выигрывал чемпионат и Суперкубок России.
- 15 июля 2022
-
23:42
-
23:36
-
23:29
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:18
-
23:14
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:32
-
22:26
-
22:25
-
22:20
-
22:17
-
22:09
-
21:56
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:34
-
21:31
-
21:29