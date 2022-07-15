Денис Глушаков высказался о возможном участии «Амкала» и 2DROTS в Кубке России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном участии блогерских команд «Амкал» и 2DROTS в Кубке России по футболу.

«Амкал» и 2DROTS в Кубке России? Вот и проверят свои силы. Им дадут шанс — пусть проверят, как они готовы к профессиональному футболу», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

35-летний Глушаков вместе с «Химками» сегодня, 15 июля, вырвал ничью у действующего победителя чемпионата России «Зенита» (1:1) в матче лиги. Хавбек выступает за подмосковную команду с 2020 года, с тех пор приняв участие в 49 матчах, забив 14 голов и отдав четыре результативные передачи. Соглашение между Глушаковым и «Химками» истекает через два сезона. Ранее Денис выступал за «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». С красно-белыми Глушаков выигрывал чемпионат и Суперкубок России.