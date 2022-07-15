Семак объяснил, почему Бакаев не вышел в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в первом туре Российской Премьер-Лиги с «Химками». В составе петербуржцев голом отметился Вендел, а в составе химчан — Резиуан Мирзов.

«Во многих клубах есть конкуренция: играет тот, кто сильнее. На той позиции, на которой играет Зелимхан, выступают Клаудиньо и Малком. Они последние матчи смотрелись лучше. Нужно работать и доказывать, что он достоин играть в стартовом составе. Зелимхан месяц в команде, какие-то моменты нужно лучше усвоить. Он старается, это видно. Я не сомневаюсь, что у него всё будет хорошо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.