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Франция благодаря автоголу в матче с Австрией на ЧЕ отметилась необычным достижением

Франция благодаря автоголу в матче с Австрией на ЧЕ отметилась необычным достижением
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Сборная Франции, открыв счёт в матче с Австрией в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2024 благодаря автоголу защитника Максимилиана Вёбера, отметилась необычным достижением. Во втором чемпионате Европы подряд французы выходят вперёд в своём первом матче благодаря автоголу соперников.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

На Евро-2020 в матче 1-го тура группового этапа со сборной Германии французы вышли вперёд благодаря автоголу немецкого защитника Матса Хуммельса. Тот гол стал единственным в игре.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных Австрии и Франции. На момент написания новости счёт в матче – 0:1.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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