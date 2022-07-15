Юран: сказал Набиуллину, что не рассчитываю на него — есть более сильные футболисты

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил защитнику команды Эльмиру Набиуллину, что не видит его в своей команде в сезоне-2022/2023.

«Я всегда с футболистами общаюсь открыто. Сказал ему, что на него не рассчитываю, есть игроки более сильные. Мы сели, я сказал, что тут практики у него будет минимальное количество или вообще не будет. Понимаю, что футболисту хочется играть, поэтому я ему всё объяснил. Он с пониманием отнёсся. У нас прекрасные отношения остались. Надо говорить футболистам правду, а не лукавить», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

27-летний Набиуллин перешёл в «Химки» летом 2021 года на правах свободного агента. За 21 матч защитник забил один гол и отдал три результативные передачи.