В «Химках» сообщили, что близки к расторжению контракта с Набиуллиным

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб близок к расторжению контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным.

«Мы сейчас близки к соглашению о разрыве контракта. Эльмир понимает, что ему надо постоянно играть в основе. К сожалению, структура игры, которую мы проповедуем, не всегда ему позволяет играть в основе. Сейчас мы приняли такое решение и близки к подписанию соглашения о расторжении контракта», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что защитник Эльмир Набиуллин и «Химки» расторгли контракт. Напомним, вчера стало известно, что 27-летний российский футболист был отстранён от работы с первой командой.