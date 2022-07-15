В «Химках» сообщили, что близки к расторжению контракта с Набиуллиным
Поделиться
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб близок к расторжению контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным.
«Мы сейчас близки к соглашению о разрыве контракта. Эльмир понимает, что ему надо постоянно играть в основе. К сожалению, структура игры, которую мы проповедуем, не всегда ему позволяет играть в основе. Сейчас мы приняли такое решение и близки к подписанию соглашения о расторжении контракта», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что защитник Эльмир Набиуллин и «Химки» расторгли контракт. Напомним, вчера стало известно, что 27-летний российский футболист был отстранён от работы с первой командой.
Комментарии
- 15 июля 2022
-
22:09
-
21:56
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:23
-
21:20
-
21:17
-
21:02
-
20:53
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:19
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:19
-
19:16
-
19:12
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:46
-
18:46
-
18:41
-
18:36
Партнерский контент