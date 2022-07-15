Филин: «Зенит» — не металлические люди, тоже могут ошибаться и давать сбой

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал ничью команды с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Химки» потеряли два очка? Согласен. Во втором тайме очень хорошо сыграли: позиционно грамотно, по моментам. Не было такого, что отскочили. За счёт чего перевернули игру? Поменяли чуть тактически. Первый тайм больше от обороны играли, хотели сохранить счёт и не пропустить. Пропустив, пошли вперёд. «Зенит» — не металлические люди, тоже могут ошибаться и давать сбой. Естественно, самая лучшая команда: по четырём чемпионствам это понятно», — передаёт слова Филина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, «Химки» сравняли счёт на 85-й минуте: отличился Резиуан Мирзов. Подмосковная команда впервые набрала очки в игре с «Зенитом» в РПЛ с 2007 года.