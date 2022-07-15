Женская сборная Англии разгромила Северную Ирландию со счётом 5:0

Сегодня, 15 июля, состоялся матч в рамках 3-го тура женского чемпионата Европы между Северной Ирландией и Англией. Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Сильнее оказалась команда «львиц», они победили со счётом 5:0.
В их составе голами отметились Фрэн Кирби и Бет Мид, Алессия Руссо оформила дубль. Автогол на свой счёт записала Келси Берроуз. Английская национальная команда вышла в 1/4 финала. Там «львицы» встретятся с командой, которая займёт второе место в группе B.
Англичанки ещё до матча гарантировали себе первое место в группе A. В прошедших матчах подопечные Глоцбах разгромили Норвегию со счётом 8:0 и минимально обыграли австриек. Ирландки занимают последнее место в квартете. Они уступили австрийкам (0:2) и норвежкам (1:4).
- 16 июля 2022
-
01:14
-
01:05
-
01:00
-
00:53
-
00:37
-
00:30
-
00:21
-
00:18
-
00:08
-
00:07
-
00:07
-
00:00
- 15 июля 2022
-
23:53
-
23:51
-
23:42
-
23:36
-
23:29
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:18
-
23:14
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:42