Женская сборная Англии разгромила Северную Ирландию со счётом 5:0

Сегодня, 15 июля, состоялся матч в рамках 3-го тура женского чемпионата Европы между Северной Ирландией и Англией. Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Сильнее оказалась команда «львиц», они победили со счётом 5:0.

В их составе голами отметились Фрэн Кирби и Бет Мид, Алессия Руссо оформила дубль. Автогол на свой счёт записала Келси Берроуз. Английская национальная команда вышла в 1/4 финала. Там «львицы» встретятся с командой, которая займёт второе место в группе B.

Англичанки ещё до матча гарантировали себе первое место в группе A. В прошедших матчах подопечные Глоцбах разгромили Норвегию со счётом 8:0 и минимально обыграли австриек. Ирландки занимают последнее место в квартете. Они уступили австрийкам (0:2) и норвежкам (1:4).