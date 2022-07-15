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Женская сборная Англии разгромила Северную Ирландию со счётом 5:0

Женская сборная Англии разгромила Северную Ирландию со счётом 5:0
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Сегодня, 15 июля, состоялся матч в рамках 3-го тура женского чемпионата Европы между Северной Ирландией и Англией. Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Сильнее оказалась команда «львиц», они победили со счётом 5:0.

В их составе голами отметились Фрэн Кирби и Бет Мид, Алессия Руссо оформила дубль. Автогол на свой счёт записала Келси Берроуз. Английская национальная команда вышла в 1/4 финала. Там «львицы» встретятся с командой, которая займёт второе место в группе B.

Англичанки ещё до матча гарантировали себе первое место в группе A. В прошедших матчах подопечные Глоцбах разгромили Норвегию со счётом 8:0 и минимально обыграли австриек. Ирландки занимают последнее место в квартете. Они уступили австрийкам (0:2) и норвежкам (1:4).

ЧЕ-2022 (ж). Группа A. 3-й тур
15 июля 2022, пятница. 22:00 МСК
Северная Ирландия (ж)
Окончен
0 : 5
Англия (ж)
0:1 Кирби – 40'   0:2 Мид – 44'   0:3 Руссо – 48'   0:4 Руссо – 53'   0:5 Берроуз – 76' (автогол)
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