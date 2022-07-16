Идову — о «Зените»: даже самая сильная команда может проиграть
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Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал ничью в первом туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». В составе петербуржцев голом отметился бразилец Вендел.
«Любую команду можно обыграть. В этом вся прелесть футбола. Понятно, что «Зенит» самая сильная команда РПЛ — они не просто так выигрывают чемпионство и Суперкубки. Даже самая сильная команда может в любой день проиграть. Всё зависит от характера, как вышли футболисты играть. Понятное дело, что победить «Зенит» нелегко», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, «Химки» сравняли счёт на 85-й минуте: отличился Резиуан Мирзов. Подмосковная команда впервые набрала очки в игре с «Зенитом» в РПЛ с 2007 года.
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