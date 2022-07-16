Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 15 июля, турнирная таблица

Вчера, 15 июля, на женском чемпионате Европы — 2022 прошли два матча группы А и определилась первая четвертьфинальная пара. На стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) сборная Австрии играла с Норвегией, а на арене «Сент-Мэри» в Саутгемптоне сборная Англии встречалась с командой Северной Ирландии.
Единственный гол в матче между Австрией и Норвегией на 37-й минуте в ворота норвежек отправила нападающая сборной Австрии Николь Билла с передачи Верены Хэншоу.
В составе сборной Англии голами отметились Фрэн Кирби, Бет Мид, Алессия Руссо. Автогол на свой счёт записала Келси Берроуз — 5:0.
Турнирная таблица квартета А по итогам группового этапа:
Англия — 9 очков
Австрия — 6 очков
Норвегия — 3 очка
Северная Ирландия — 0 очков.
Сборная Англии 20 июля проведёт матч четвертьфинала чемпионата Европы с командой, занявшей второе место в группе B. Сборная Австрии 21-го числа сыграет со сборной Германии, которая досрочно заняла первое место в группе B.
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