Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 15 июля, турнирная таблица

Вчера, 15 июля, на женском чемпионате Европы — 2022 прошли два матча группы А и определилась первая четвертьфинальная пара. На стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) сборная Австрии играла с Норвегией, а на арене «Сент-Мэри» в Саутгемптоне сборная Англии встречалась с командой Северной Ирландии.

Единственный гол в матче между Австрией и Норвегией на 37-й минуте в ворота норвежек отправила нападающая сборной Австрии Николь Билла с передачи Верены Хэншоу.



В составе сборной Англии голами отметились Фрэн Кирби, Бет Мид, Алессия Руссо. Автогол на свой счёт записала Келси Берроуз — 5:0.



Турнирная таблица квартета А по итогам группового этапа:



Англия — 9 очков

Австрия — 6 очков

Норвегия — 3 очка

Северная Ирландия — 0 очков.

Сборная Англии 20 июля проведёт матч четвертьфинала чемпионата Европы с командой, занявшей второе место в группе B. Сборная Австрии 21-го числа сыграет со сборной Германии, которая досрочно заняла первое место в группе B.