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Ананко — о Ярцеве: невосполнимая потеря. Рядом с ним всегда ощущал себя 22-летним пацаном

Ананко — о Ярцеве: невосполнимая потеря. Рядом с ним всегда ощущал себя 22-летним пацаном
Георгий Ярцев и Андрей Аршавин
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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Ананко отреагировал на новость о смерти экс-наставника московской команды и сборной России Георгия Ярцева.

«Невосполнимая потеря не только для меня, а для всех спартаковцев и всего нашего футбола. Ярцев – целая эпоха. Когда работали с Георгием Александровичем, это была отдельная жизнь. Готовился завтра его увидеть… Рядом с ним всегда ощущал себя 22-летним пацаном. Он не жаловался на здоровье. Сегодня утром мне позвонил товарищ, мы разговаривали – всё было хорошо. Ярцев во многом повлиял на меня, не только как на футболиста, но и просто как человека», – сказал Ананко в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч».

Дмитрий Ананко выступал за московский «Спартак» с 1991 по 2002 год, став девятикратным чемпионом России. В то же время в клубе работал и Ярцев. Георгий Александрович ушёл из жизни 15 июля на 75-м году жизни.

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