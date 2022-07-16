Луис Адриано: Луческу был больше похож на отца, чем на тренера
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Бразильский нападающий «Антальяспора» Луис Адриано высказался о румынском тренере Мирче Луческу.
«Если я попытаюсь объяснить, кто для меня Луческу, то буду говорить до завтра, он был больше похож на отца, чем на тренера. Я многому у него научился. Если я тот Луис Адриано, которым являюсь сегодня, он во многом причастен к этому. Мы до сих пор с ним общаемся», — приводит слова Адриано Yeni Haber.
Напомним, Луис работал вместе с Луческу в «Шахтёре». Бразильский нападающий выступал за клуб с 2007 по 2015 год, после чего перешёл в «Милан».
Отметим, с 2017 по 2019 год Адриано защищал цвета «Спартака».
В феврале 2022 года Адриано подписал контракт с «Антальяспором». Контрактное соглашение бразильского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.
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