Луис Адриано: Луческу был больше похож на отца, чем на тренера

Бразильский нападающий «Антальяспора» Луис Адриано высказался о румынском тренере Мирче Луческу.

«Если я попытаюсь объяснить, кто для меня Луческу, то буду говорить до завтра, он был больше похож на отца, чем на тренера. Я многому у него научился. Если я тот Луис Адриано, которым являюсь сегодня, он во многом причастен к этому. Мы до сих пор с ним общаемся», — приводит слова Адриано Yeni Haber.

Напомним, Луис работал вместе с Луческу в «Шахтёре». Бразильский нападающий выступал за клуб с 2007 по 2015 год, после чего перешёл в «Милан».

Отметим, с 2017 по 2019 год Адриано защищал цвета «Спартака».

В феврале 2022 года Адриано подписал контракт с «Антальяспором». Контрактное соглашение бразильского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.