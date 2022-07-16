Телеведущая TalkTV: кого надо убрать из женской сборной Англии за неправильный цвет кожи?

Журналист и ведущая британского TalkTV Джулия Хартли-Брюэр возмутилась словами коллеги Эйлид Барбур, представляющей канал BBC, касательно отсутствия в составе женской футбольной сборной Англии чернокожих игроков.
«Простите, что? Есть проблема с тем, что женская сборная Англии на чемпионате Европы слишком «белая»? Каких футболисток следует исключить по той причине, что у них неправильный цвет кожи? Просто экстраординарно, что ведущая BBC может говорить такое и при этом оставаться на своей работе!», – написала Хартли-Брюэр на своей странице в «Твиттере».
Ранее журналистка BBC Барбур в прямом эфире после победы сборной Англии над Норвегией со счётом 8:0 подчеркнула, что «все 11 игроков в старте и пять вышедших на поле запасных были белыми, а это указывает на отсутствие разнообразия в женской сборной».
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