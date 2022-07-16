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Кварацхелия: Марадона? Не сравнюсь с ним, но сделаю всё, чтобы болельщики были счастливы

Кварацхелия: Марадона? Не сравнюсь с ним, но сделаю всё, чтобы болельщики были счастливы
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Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия на презентации в качестве игрока итальянского клуба высказался относительно того, что в родном городе ему дали прозвище Кварадона, сравнив с легендарным аргентинцем Диего Марадоной.

«Я хочу выигрывать с командой и совершенствоваться как игрок. Прозвище Кварадона? Я осознаю, что Диего Марадона раньше играл за «Наполи». Надеюсь, что и я смогу отдать должное Неаполю. Я не могу сравнивать себя с Марадоной, но сделаю всё, чтобы болельщики «Наполи» были счастливы. Уже начал изучать итальянский язык. Мне понадобится некоторое время, чтобы освоиться в Серии А, но тренер и партнёры по команде помогут. 77-й номер? Моя любимая цифра – 7, но она занята, а две семёрки могут принести мне ещё больше удачи», – приводит слова Кварацхелии официальный сайт «Наполи».

Напомним, Кварацхелия на протяжении трёх сезонов выступал за казанский «Рубин». В конце марта клуб объявил, что соглашение с футболистом приостановлено. Хвича подписал контракт с батумским «Динамо» на два года, провёл там 11 матчей и забил 8 голов, а в июле перешёл в «Наполи».

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