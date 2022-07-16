«Это ужасная новость». Мирослав Ромащенко выразил соболезнования родным и близким Ярцева

Тренер венгерского «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко отреагировал на новость о смерти Георгия Ярцева, а также выразил соболезнования семье умершего.

«Ужасная новость. Это огромная утрата. Георгий Александрович был великим человеком, легендарным футболистом и тренером. Он оставил яркий след в истории «Спартака», добился успехов со сборной России. Приношу мои искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Светлая ему память!» — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

Напомним, о смерти Георгия Ярцева стало известно вчера, 15 июля. В качестве главного тренера Ярцев работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсами» и московском «Спартаке».

Последнее интервью Георгия Ярцева.