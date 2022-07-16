Экс-нападающий «Арсенала» призвал руководство «Челси» подписать Криштиану Роналду

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон призвал руководство «Челси» подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Челси» не финиширует выше третьего места в следующем сезоне, если они не подпишут нападающего мирового класса. Кто лучший бомбардир в мире? Роналду! «Челси» должен бороться за него на 100 процентов.



В «Челси» Роналду процветал бы. В «МЮ» ему приходилось начинать атаки с центральной линии, чтобы забить гол, потому что они не доминируют. Но это больше не его игра. Поместите Роналду в эту команду с Джеймсом и Чилуэллом, забивающими мячи, и кто его остановит?



Никто не может бить головой так, как Роналду. Никто не может бить по мячу так, как Роналду. И подумайте, как это было бы интересно для болельщиков «Челси».

Я думаю, что Роналду всё еще может это сделать. Если бы он играл за «Манчестер Сити», он забил бы больше голов, чем Эрлинг Холанд, потому что он подходит их стилю игры. «Челси» не нужны скорость и сила, как у Лукаку. А у Роналду этого больше нет, а вот что действительно нужно «Челси», так это первоклассный завершитель», — приводит слова Мерсона Mirror.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.