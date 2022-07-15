«Наполи» нашёл замену Калиду Кулибали в составе «ПСЖ»

«Наполи» определил в качестве замены сенегальскому защитнику Калиду Кулибали, который с большой долей вероятности перейдёт в «Челси», его соотечественника, выступающего за французский «Пари Сен-Жермен», — Абду Диалло. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Наполи» уже вступил в переговоры с «ПСЖ» по приобретению Диалло на постоянной основе. Одной из главных проблем в возможном переходе являются достаточно большие запросы по контракту самого игрока. Потенциальная сумма трансфера составит от € 20 млн до € 25 млн.

Напомним, Диалло стал игроком «ПСЖ» летом 2019 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 32 млн. В прошлом сезоне он принял участие лишь в 16 встречах за французский клуб во всех турнирах.

Кварацхелия записал видеообращение к фанатам «Наполи».