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Владелец «Челси» высказался о подписании Калиду Кулибали из «Наполи»

Владелец «Челси» высказался о подписании Калиду Кулибали из «Наполи»
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Владелец «Челси» Тодд Боули высказался о подписании лондонским клубом 31-летнего сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

«Калиду Кулибали — один из немногих элитных защитников в мире, мы рады приветствовать его в «Челси». Лидер раздевалки и образцовый командный игрок Калиду обладает богатым опытом и качествами, которые принесут пользу нашей команде и клубу в целом», — приводит слова Боули пресс-служба синих на официальном сайте клуба.

Напомним, с Кулибали подписан четырёхлетний контракт. Ранее сообщалось, что его переход обойдётся лондонскому клубу в € 40 млн, а его зарплата будет составлять € 10 млн «чистыми» за сезон.

В сезоне-2021/2022 игрок провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

Футболисты, которых продавали слишком дёшево.

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