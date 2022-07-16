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Новичок «Химок» Гбане: РПЛ — топ-лига, а политика — не та вещь, которая меня заботит

Новичок «Химок» Гбане: РПЛ — топ-лига, а политика — не та вещь, которая меня заботит
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Новичок «Химок» Роман Мори Гбане поделился мнением об уровне российского чемпионата.

«Российская лига — это топ-лига. Очень сильная, много отличных команд. Я искал вызов, чтобы стать лучше. Думаю, здесь отличное место для того, чтобы учиться чему-то новому и развиваться как игроку.

Я приехал сюда ради футбола. Это самое важное для меня. Политика — не та вещь, которая меня заботит», — приводит слова Гбане «Матч ТВ».

Напомним, Гбане перешёл в подмосковный клуб на правах аренды. Арендное соглашение игрока рассчитано на один сезон. Накануне «Химки» провели матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с действующим чемпионом страны санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

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