Алдонин — о матче ЦСКА — «Урал»: очень трудно сказать, что всё будет хорошо
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 16 июля.
«Ожидаю от ЦСКА в этом сезоне стабильной игры, которая будет обеспечиваться результатом. Сейчас новый тренер. Как быстро наберут стабильность, покажет начало чемпионата. Хотелось бы видеть хорошую игру. Готов ли ЦСКА к игре с «Уралом»? Сейчас сложно сказать, потому что многие футболисты ушли по тем или иным причинам. Сказать, что всё будет хорошо, очень трудно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Игра ЦСКА — «Урал» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.
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