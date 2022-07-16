Алдонин — о матче ЦСКА — «Урал»: очень трудно сказать, что всё будет хорошо

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 16 июля.



«Ожидаю от ЦСКА в этом сезоне стабильной игры, которая будет обеспечиваться результатом. Сейчас новый тренер. Как быстро наберут стабильность, покажет начало чемпионата. Хотелось бы видеть хорошую игру. Готов ли ЦСКА к игре с «Уралом»? Сейчас сложно сказать, потому что многие футболисты ушли по тем или иным причинам. Сказать, что всё будет хорошо, очень трудно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Игра ЦСКА — «Урал» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

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