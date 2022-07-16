«Локомотив» представил игровую форму на сезон-2022/2023

«Локомотив» на официальном сайте представил новую экипировку на сезон-2022/2023.



Форма выполнена в традиционном для клуба зелёном цвете. Воротник и плечи украшают элементы красного цвета. На груди расположены логотипы спонсоров «Локомотива» и эмблема московского клуба, выполненные в жёлтом цвете. Техническим спонсором «Локомотива» является немецкая компания adidas.

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

По итогам прошлого сезона московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 железнодорожники сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча состоится завтра, 17 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.