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Финляндия — Германия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Финляндия — Германия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 16 июля, на чемпионате Европы — 2022 среди женских команд состоится матч группового этапа Финляндия — Германия. Игра пройдёт на стадионе «МК (Денбай)» в городе Милтон-Кинс (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».

Соперниками женских сборных Финляндии и Германии по группе В являются национальные команды Испании и Дании, которые также проведут матч сегодня, 16 июля. Ранее в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022 вышли национальные команды Англии, Германии и Франции.

Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.

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