«Барселона» намерена приобрести Кунде за € 45 млн и включить в сделку своего игрока
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Барселону», сообщает Sport.es.
По информации источника, после завершения трансфера нападающего «Баварии» Роберта Левандовского руководство каталонского клуба намерено заключить сделку по переходу Кунде. 23-летний французский защитник является приоритетной целью для «Барселоны». В клубе рассчитывают, что все условия трансфера будут согласованы в ближайшие дни. Ожидается, что сделка обойдётся каталонскому клубу в € 45 млн. Также соглашение будет включать одного из игроков «Барселоны». Ранее сообщалось, что в услугах Кунде также заинтересован лондонский «Челси».
В минувшем сезоне Кунде принял участие в 32 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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