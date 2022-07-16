Валерий Кечинов объяснил, почему не считает «Спартак» фаворитом в матче с «Ахматом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Он начнётся сегодня, 16 июля, в 20:00 мск.



«Не считаю «Спартак» фаворитом в этой игре. В Грозном всегда очень тяжело играть. Поэтому сегодня я ожидаю, что будет тяжелейший матч для «Спартака». Тем более после поражения от «Зенита» 0:4, которое положительных эмоций не добавило команде. Не думаю, что после такого проигрыша команда находится в лучшем психологическом состоянии.



«Ахмат» целенаправленно готовился к первой игре со «Спартаком». Настрой на «Спартак» бывает всегда у всех команд. В Грозном специфичные болельщики. Команда побежит сегодня. Не считаю «Спартак» фаворитом в этой игре. Думаю, преимущество в этой игре будет у «Ахмата», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.