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«Ахмат» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Валерий Кечинов объяснил, почему не считает «Спартак» фаворитом в матче с «Ахматом»

Валерий Кечинов объяснил, почему не считает «Спартак» фаворитом в матче с «Ахматом»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Он начнётся сегодня, 16 июля, в 20:00 мск.

«Не считаю «Спартак» фаворитом в этой игре. В Грозном всегда очень тяжело играть. Поэтому сегодня я ожидаю, что будет тяжелейший матч для «Спартака». Тем более после поражения от «Зенита» 0:4, которое положительных эмоций не добавило команде. Не думаю, что после такого проигрыша команда находится в лучшем психологическом состоянии.

«Ахмат» целенаправленно готовился к первой игре со «Спартаком». Настрой на «Спартак» бывает всегда у всех команд. В Грозном специфичные болельщики. Команда побежит сегодня. Не считаю «Спартак» фаворитом в этой игре. Думаю, преимущество в этой игре будет у «Ахмата», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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