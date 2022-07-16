В «Фенербахче» отреагировали на новость, что «Зенит» предложил € 14 млн за защитника Салаи

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки отреагировал на информацию, что «Зенит» предложил € 14 млн за защитника турецкой команды Аттилу Салаи.
«Предложение от «Зенита» в размере € 14 млн за Салаи? Такого предложения мы ещё не получали», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось об интересе российского клуба к венгерскому футболисту. Салаи также попал в сферу интересов таких клубов, как «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».
Напомним, Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Салаи принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.
- 16 июля 2022
-
16:25
-
16:22
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:50
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:57
-
14:40
-
14:40
-
14:31
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:09
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:38
-
13:34
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:29