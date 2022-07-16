В «Фенербахче» отреагировали на новость, что «Зенит» предложил € 14 млн за защитника Салаи

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки отреагировал на информацию, что «Зенит» предложил € 14 млн за защитника турецкой команды Аттилу Салаи.



«Предложение от «Зенита» в размере € 14 млн за Салаи? Такого предложения мы ещё не получали», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось об интересе российского клуба к венгерскому футболисту. Салаи также попал в сферу интересов таких клубов, как «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».



Напомним, Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Салаи принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.