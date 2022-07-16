Источник: «Зенит» предложил € 14 млн за футболиста «Фенербахче»
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«Зенит» проявляет интерес к защитнику турецкого «Фенербахче» Аттилу Салаи, сообщает As Marca в своём «твиттере».
По данным источника, «Зенит» предложил за венгерского футболиста € 14 млн.
Отмечается, что интерес к Салаи также проявляли «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».
Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Салаи принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи. Также на его счету 8 жёлтых карточек.
С 2019 года футболист вызывается в национальную команду Венгрии. За это время он принял участие в 27 матчах и не отметился результативными действиями.
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