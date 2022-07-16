В «Зените» опровергли информацию, что клуб предложил € 14 млн за защитника «Фенербахче»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что клуб предложил € 14 млн за защитника «Фенербахче» Аттилу Салаи.



«Правда ли, что «Зенит» предложил € 14 млн за защитника «Фенербахче» Салаи? Нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Салаи принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Также на его счету восемь жёлтых карточек.



С 2019 года футболист вызывается в национальную команду Венгрии. За это время он принял участие в 27 матчах и не отметился результативными действиями.