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В «Зените» опровергли информацию, что клуб предложил € 14 млн за защитника «Фенербахче»

В «Зените» опровергли информацию, что клуб предложил € 14 млн за защитника «Фенербахче»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что клуб предложил € 14 млн за защитника «Фенербахче» Аттилу Салаи.

«Правда ли, что «Зенит» предложил € 14 млн за защитника «Фенербахче» Салаи? Нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Салаи принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Также на его счету восемь жёлтых карточек.

С 2019 года футболист вызывается в национальную команду Венгрии. За это время он принял участие в 27 матчах и не отметился результативными действиями.

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Источник: «Зенит» предложил € 14 млн за футболиста «Фенербахче»
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