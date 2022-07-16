Агент Баринова: не могу сказать, отпала «Валенсия» или нет. Окно ещё не закрылось

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».

«Трансферное окно ещё не закрылось. В Европе и у нас оно ещё до сентября открыто. Может быть всё что угодно. Наш сезон начался. Завтра первый тур, Дима капитан. Всё нормально.



«Валенсия» не отпала? Я не могу сказать: отпала или нет. Всё о ней знаю, все о ней говорят. Всё идёт как идёт. Могу лишь сказать, что контакты по «Валенсии» были на самом высоком уровне. Диме нравится этот вариант? Ну а кому из наших футболистов он бы не понравился», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.