Агент: Баринов находится в лучшей форме за всю свою карьеру
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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Динамо», а также отметил хорошую форму футболиста на старте нового сезона.
«Что касается российских вариантов для Баринова, то все дороги ведут к Карпу (журналисту Ивану Карпову). Пусть рассказывает всем нам, какие переговоры с «Динамо» или с кем у нас были. Дима сказал, что предложений от «Динамо» не было.
Бара отлично себя чувствует в «Локомотиве». Я могу сказать точно, что Дима в самой лучшей форме за всю свою карьеру. Ожидания от сезона серьёзные и у него, и у нас, и у болельщиков», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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