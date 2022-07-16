Агент: Баринов находится в лучшей форме за всю свою карьеру

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Динамо», а также отметил хорошую форму футболиста на старте нового сезона.

«Что касается российских вариантов для Баринова, то все дороги ведут к Карпу (журналисту Ивану Карпову). Пусть рассказывает всем нам, какие переговоры с «Динамо» или с кем у нас были. Дима сказал, что предложений от «Динамо» не было.



Бара отлично себя чувствует в «Локомотиве». Я могу сказать точно, что Дима в самой лучшей форме за всю свою карьеру. Ожидания от сезона серьёзные и у него, и у нас, и у болельщиков», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.