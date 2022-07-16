Шалимов принимал мяч пяткой, Зайнутдинов устроил стычку. Фото победы ЦСКА над «Уралом»

Сегодня, 15 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 московский ЦСКА сыграл с «Уралом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Она завершилась победой московского клуба со счётом 2:0.



На 45-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков подхватил мяч у границ чужой штрафной и точным ударом поразил чужие ворота. На 64-й минуте ЦСКА получил право на 11-метровый удар. К мячу подошёл полузащитник Хорхе Карраскаль, который с пенальти удвоил преимущество хозяев.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ход матча с московским ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ.



«Какой тут комментарий? Полностью уступили по голевым моментам. В первом тайме все моменты, что были, создавались из-за наших ошибок, выпадали центральные защитники. Говорили: «Нате, берите и забивайте». Вот и воткнули на 45-й минуте. А в таких нельзя ошибаться. Второй тайм был другой, но первая игра сезона, у ЦСКА новый тренер. Второй тайм чуть выправили. У нас был какой-то шанс, но, глядя на статистику, что мы могли не проиграть. У ЦСКА классные игроки, мы давали большой простор», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.