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Зайнутдинов: стычка с Гаджимурадовым? Это эмоции. После матча пожали руки

Зайнутдинов: стычка с Гаджимурадовым? Это эмоции. После матча пожали руки
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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал стычку с футболистом «Урала» Рамазаном Гаджимурадовым в концовке матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Стычка с Гаджимурадовым? Это эмоции. После матча руки пожали. В дружеских отношениях остались», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча ЦСКА — «Урал» на «ВЭБ Арене» в рамках чемпионата России завершилась победой домашней команды со счётом 2:0. Отличились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль, реализовавший пенальти. Эта встреча стала для Владимира Федотова первой официальной в статусе главного тренера московской команды. В следующем туре ЦСКА в домашнем матче сыграет с «Сочи». Встреча состоится 23 июля.

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