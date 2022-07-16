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Обляков: Федотов — крут, а игроки стараются выполнять установку тренера и играть в футбол

Обляков: Федотов — крут, а игроки стараются выполнять установку тренера и играть в футбол
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победного матча с екатеринбургским «Уралом» рассказал о ситуации в команде.

«Будем ли создавать столько моментов с «Сочи», узнаем через неделю. Хотим создавать столько же. Главное — забивать.

Из ЦСКА уехало много игроков, а мы побеждаем? Мы же тренируемся. Есть и другие футболисты, способные выигрывать конкуренцию и показывать, на что способны. Федотов — крут, а игроки стараются выполнять установку тренера и действовать от себя, просто играть в футбол», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» ЦСКА одержал победу со счётом 2:0, первый гол в игре на счету Ивана Облякова.

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