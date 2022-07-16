В «Крыльях Советов» объясняли, почему уход лидеров не повлиял на качество игры

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему уход лидеров команды не повлиял на качество игры самарцев.



«Потеряли лидеров, но игра не изменилась? Это заслуга тренерского штаба. Антону Зиньковскому нужно было делать следующий шаг, а Сергей Пиняев стучался в двери стартового состава. У нас также есть ещё молодые ребята, которые ждут шанса в старте, которые заслуживают место на поле.



Мы прекрасно понимали, для чего приобретали Максима Глушенкова и видели, кем мы можем заменить ушедших ребят. Мы от своего вектора не отказываемся и стараемся в том же направлении двигаться дальше. Очень важно, что у нас есть Игорь Витальевич, который со своим тренерским штабом ставит такую игру.



Мы довольны теми, кто у нас есть. Да, всегда сложно терять лидеров, но по-другому быть не могло. Не ушёл бы Зиньковский и Сарвели, то не получили бы шанс молодые ребята, которые раньше были на замене. Но на сегодняшний день ещё весь чемпионат впереди. Говорить что-то по всему чемпионату — очень сложно. Нам нужно продолжать работать и становиться сильнее», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.