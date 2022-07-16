«Ахмат» — «Спартак»: Мозес сравнял счёт дальним ударом на 84-й минуте

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги играет с московским «Спартаком». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 84-й минуте Виктор Мозес сравнял счёт дальним ударом.

Напомним, как развивались события в матче: в добавленное к первому тайму время воспитанник красно-белых Артём Тимофеев головой замкнул подачу с углового и отличился в ворота бывшей команды. За несколько минут до пропущенного мяча «Спартак» остался в меньшинстве: Мацей Рыбус получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён.



Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Олег Соколов. Арбитр VAR — Евгений Турбин, его помощник — Валерий Данченко. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучал в 20:00 мск.