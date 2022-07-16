«Спартак» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Ахматом»

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги играл с московским «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч закончился ничьёй — 1:1.

В добавленное к первому тайму время воспитанник красно-белых Артём Тимофеев головой замкнул подачу с углового и отличился в ворота бывшей команды. Напомним, за несколько минут до пропущенного мяча «Спартак» остался в меньшинстве: Мацей Рыбус получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён. На 84-й минуте Виктор Мозес сравнял счёт дальним ударом.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником Валерий Данченко. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучал в 20:00 мск.