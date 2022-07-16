Быстров: Дзюба — какое-то смутное вложение
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал перспективы нападающего Артёма Дзюбы.
«Почему клубы не торопятся его подписывать? Ключевое — возраст. Подпишут, не пойдёт у него — что с ним дальше делать? Его не продашь. Какое-то немного смутное вложение. Если ты уверен, что он тебе поможет, это одно. А если нет? Понятно, что каким-то командам он поможет, а каким-то нет», — сказал Быстров в интервью Sport24.
Напомним, 33-летний Дзюба этим летом покинул «Зенит» по истечении контракта. За сине-бело-голубых он провёл 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.
Также нападающий выступал за «Спартак», «Ростов», томскую «Томь», тульский «Арсенал».
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