Зарема Салихова высказалась о судействе после матча «Ахмат» — «Спартак»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в российском футболе после матча с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Главным арбитром встречи был Владислав Безбородов.

«Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?» — приводит слова Салиховой Sport24.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником Валерий Данченко.