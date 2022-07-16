Видеообзор матча «Ахмат» — «Спартак» в 1-м туре РПЛ

Сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги играл с московским «Спартаком». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч закончился ничьёй — 1:1.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Его можно посмотреть на Youtube-канале «Матч».
В добавленное к первому тайму время воспитанник красно-белых Артём Тимофеев головой замкнул подачу с углового и отличился в ворота бывшей команды. Напомним, за несколько минут до пропущенного мяча «Спартак» остался в меньшинстве: Мацей Рыбус получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён. На 84-й минуте Виктор Мозес сравнял счёт дальним ударом.
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником Валерий Данченко.
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