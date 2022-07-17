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Серж Гнабри продлил контракт с «Баварией»

Серж Гнабри продлил контракт с «Баварией»
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Немецкий полузащитник Серж Гнабри продлил контракт с мюнхенской «Баварией».

27-летний футболист подписал соглашение до 2026 года.

«Я много думал о том, чего я желаю добиться как игрок в ближайшие годы, и пришёл к выводу, что хочу остаться в «Баварии», вновь выиграть с командой всё — а в особенности ещё один титул Лиги чемпионов, но на этот раз вместе с нашими болельщиками», — приводит слова Гнабри официальный сайт клуба.

Полузащитник перешёл в «Баварию» из бременского «Вердера» в 2017 году. Вместе с мюнхенцами Гнабри выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020 — финал этого розыгрыша проводился без зрителей из-за пандемии.

Игрок провёл за «Баварию» 171 матч, забив 64 мяча и отдав 40 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 65 млн.

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