Серж Гнабри продлил контракт с «Баварией»

Немецкий полузащитник Серж Гнабри продлил контракт с мюнхенской «Баварией».



27-летний футболист подписал соглашение до 2026 года.



«Я много думал о том, чего я желаю добиться как игрок в ближайшие годы, и пришёл к выводу, что хочу остаться в «Баварии», вновь выиграть с командой всё — а в особенности ещё один титул Лиги чемпионов, но на этот раз вместе с нашими болельщиками», — приводит слова Гнабри официальный сайт клуба.



Полузащитник перешёл в «Баварию» из бременского «Вердера» в 2017 году. Вместе с мюнхенцами Гнабри выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020 — финал этого розыгрыша проводился без зрителей из-за пандемии.



Игрок провёл за «Баварию» 171 матч, забив 64 мяча и отдав 40 голевых передач.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 65 млн.