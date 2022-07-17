Автор гола в матче со «Спартаком» Артём Тимофеев: мы должны были побеждать

Полузащитник грозненского «Ахмата» Артём Тимофеев, ранее выступавший за «Спартак», забил в ворота бывшей команды в стартовом туре РПЛ-2022/23. Сразу после матча он поделился комментарием относительно итогового результата встречи (1:1).
«Рады, что начался чемпионат, мы готовились к этому очень долго, но впечатления не очень-то положительные. Считаю, должны были побеждать. Учитывая, что «Спартак» играл в меньшинстве, мы скорее потеряли два очка, нежели приобрели одно. Чего не хватило? Забитых мячей. Свои моменты нужно реализовывать», – сказал Тимофеев в послематчевом флеш-интервью на «Матч Премьер».
В компенсированное к первому тайму время Тимофеев головой замкнул подачу Тодоровича, после чего «Ахмат» повёл в счете. Однако забить второй мяч или довести игру до победы подопечным Андрея Талалаева не удалось – на 83-й минуте хавбек «Спартака» Виктор Мозес установил итоговый ничейный результат.
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