Федотов – об отсутствии фанатов ЦСКА: посвящаем победу поддержке, хоть и невидимой

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Уралом» в стартовом туре РПЛ сделал акцент на отсутствии активных болельщиков на секторе.



«Поздравляю с заслуженной победой и команду, и болельщиков, и наших фанатов, хотя их на игре не было. А мы всегда говорим, что футбол для них. Так что эту победу мы посвящаем поддержке, хоть и невидимой», – сказал Федотов в послематчевом флеш-интервью на канале «Матч Премьер».



Напомним, на игре с «Уралом», которая завершилась победой московского ЦСКА со счётом 2:0, отсутствовали фанаты столичной команды – они отказались от посещения матчей, выступая против введения «карты болельщика» (Fan ID). Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА ранее подчеркнули, что «бойкот будет действовать до отказа лиги от этой системы».